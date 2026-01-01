Ehrenamt am Limit: Silvesterlauf Weilimdorf feiert Rekorde – die Zukunft ist aber ungewiss

Es passt alles beim Stuttgarter Silvesterlauf: Die Sonne strahlt, es werden fünf Bestmarken aufgestellt – jedoch haben die Organisatoren große Sorgen für 2026.
Rekordflut beim Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf: Die Veranstalter freuten sich über die neue Bestmarke bei den Teilnehmern – insgesamt 1719 Laufbegeisterte nahmen an der 33. Auflage der Veranstaltung teil. Zudem bescherten die Sieger des Hauptlaufes über 11 Kilometer sowie des Hörnleshasenlaufs (5,5 km) insgesamt vier neue Zeitbestmarken.