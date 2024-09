Ehre für den Kaiser: Frank Beckenbauer: Straße an der Allianz Arena trägt bald seinen Namen

(stk/spot) 19.09.2024 - 21:06 Uhr , aktualisiert am 19.09.2024 - 21:06 Uhr

Frank Beckenbauer: Straße an der Allianz Arena trägt bald seinen Namen

1 Frank Beckenbauer verstarb am 7. Januar dieses Jahres. Foto: imago images/Laci Perenyi

An diese neue Adresse der Allianz Arena werden sich die Fans schnell gewöhnen: Bald gehen die Bayern-Kicker am Franz-Beckenbauer-Platz 5 raus und spielen Fußball.











Eine gebührende Ehre für eine Fußball-Ikone: Nach Franz Beckenbauer, der Anfang dieses Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben war, wird eine Straße in München benannt. Doch nicht irgendeine beliebige Straße wird bald den Namen des Kaisers tragen - es wird die Adresse der Allianz Arena sein. Ab dem 7. Januar 2025, also genau ein Jahr nach Beckenbauers Tod, trägt der FC Bayern seine Heimspiele künftig am Franz-Beckenbauer-Platz 5 aus.