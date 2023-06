Ehninger bei „Date or Drop“ auf RTL

1 Letzte Hand anlegen: Vor dem Fernsehauftritt wird Mario Grau in der Garderobe noch gestylt. Foto: privat

Mario Grau ist am Freitag im Fernsehen bei der Dating-Show „Date or Drop“ zu sehen. Der Ehninger Künstler ist wohl nicht nur auf der Suche nach einer Lebenspartnerin, sondern findet auch Gefallen am Rampenlicht.









Ehingen - Dating-Shows sind für Mario Grau eigentlich schon ein alter Hut. Anfang des Jahres war der bildende Künstler, der seinen zweiten Wohnsitz in Ehningen hat, bei der VOX-Show „First Dates“ zu sehen. Nun versucht er erneut sein Glück in dem RTL-Format „Date or Drop“, einem ganz neuen TV-Format, das von Werbegesicht und Model Sophia Thomalla moderiert wird.