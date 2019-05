1 Sexuelle Belästigung im Kreis Böblingen (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 24-Jährige kommt nach 23 Uhr mit der S-Bahn in Ehningen an. In der Nähe des Bahnhofs versucht ein Mann, sie gegen ihren Willen zu küssen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Stuttgart - Am Dienstagabend hat ein noch unbekannter Mann versucht, eine 24 Jahre alte Frau in der Schützenmahdenstraße in Ehningen (Kreis Böblingen) gegen ihren Willen zu küssen. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 23.10 Uhr mit der S-Bahn in Ehningen angekommen.

Bereits in der Bahn, die aus Richtung Stuttgart-Vaihingen nach Ehningen fuhr, saß ihr der spätere Täter in einem Vierer-Abteil gegenüber. Nachdem die 24-Jährige in Ehningen ausgestiegen war, ging sie im weiteren Verlauf die Schützenmahdenstraße entlang. Der Unbekannte ging sie schließlich von hinten an und beide gingen zu Boden. Anschließend versuchte er die Frau zu küssen. Die 24-Jährige rief um Hilfe und wehrte sich gegen die Umklammerung. Schließlich konnte sie sich losreißen und flüchten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Frau beschrieb den Täter als etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und vermutlich Anfang 30 Jahre alt. Er hat dunkles, kurzes Haar, einen dunkleren Teint und trug einen herausgewachsenen Dreitagebart. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass diese schwarz und weiß war.

Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07031/13-2500 um Hinweise.