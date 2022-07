1 Peter Müller verunglückte tödlich vor wenigen Tagen. Foto: /Jürgen von Massenbach-Bardt

55-Jähriger Ehninger Gemeinderat stirbt bei Badeunfall in der Donau nahe Weltenburg















Link kopiert

An diesem Dienstag bleibt der Stuhl von Peter Müller im Ehninger Ratssaal leer. Der 55-jährige Gemeinderat ist vor wenigen Tagen tödlich verunglückt. Dem Vernehmen nach geschah der Badeunfall in der Donau in Bayern, und zwar bei Weltenburg.

Seit 2014 saß Peter Müller für die Grünen im Gemeinderat. Der EDV-Berater setzte sich während seiner Amtszeit insbesondere für den Klimaschutz ein und versuchte den Radfahrverkehr zu fördern. Außerdem brachte er seine berufliche Kompetenz in den Gemeinderat ein. In Ehningen gehörte er seit seiner Jugend den evangelischen Pfadfindern an, die lange Jahre Altpapier sammelten und Zeltlager veranstalten.

Als Imker förderte Peter Müller auch Initiativen, die sich für ein blühendes Ehningen einsetzen.