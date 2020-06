6 Wegen ausgetretener Säure ist bei einem Autozulieferer in Ehningen ein enormer Schaden entstanden. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Bei einem Autozulieferer im Kreis Böblingen ist durch ausgetretene Säure ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Flüssigkeit lief aus der Batterie eines Elektrofahrzeugs in der Testabteilung des Unternehmens aus.

Ehningen - Ausgetretene Säure hat bei einem Autozulieferer in Ehningen (Kreis Böblingen) einen Schaden von schätzungsweise rund 200 000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag lief die Flüssigkeit aus noch ungeklärter Ursache am Montag aus der Batterie eines Elektrofahrzeugs in der Testabteilung des Unternehmens. Es bildete sich starker Rauch, der die Brandmeldeanlage auslöste.

Den Angaben zufolge rückte die Feuerwehr mit 85 Einsatzkräften an, löschte die Batterie und pumpte die Säure ab. Ein Feuerwehrmann musste mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus - laut einem Polizeisprecher hatte er sich im Einsatz vermutlich eine Schürfwunde zugezogen. Für die Bevölkerung oder die Umwelt bestand laut Polizei keine Gefahr.