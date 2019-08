1 Die Unfallstelle ist jetzt Sache der Bundesstelle für Fluguntersuchung. (Symbolbild) Foto: dpa

Das Bugrad eines Leichtflugzeugs bricht bei der Landung ab und die Maschine überschlägt sich. Der Sachschaden ist hoch, einer der Insassen verletzt.

Ehingen - Ein Flugzeug hat sich am Sonntag in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) überschlagen, nachdem das Bugrad abbrach. Kurz vor 14 Uhr befand sich das Flugzeug laut Polizei im Landeanflug auf den Flughafen. Am Steuer saß ein 35-Jähriger. Als das Bugrad aufsetzte, brach es wohl ab und der Propeller drehte in die Erde. Daraufhin überschlug sich das Ultraleichtflugzeug überschlug. Neben dem Pilot saß außerdem ein 58-Jähriger im Flugzeug. Dieser verletzte sich leicht.

Den Schaden an dem Flugzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun die Ermittlungen aufgenommen.