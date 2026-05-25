Ehningen: Ehninger Pfingstmarkt lockt viele Besucher an

Beim 189. Ehninger Pfingstmarkt ziehen am Vormittag unzählige Menschen vorbei an bunten Ständen – und der Vergnügungspark an der Festwiese hat Grund zu feiern.

Die beste Zeit, den traditionellen Ehninger Pfingstmarkt zu besuchen, ist früh am Morgen des Pfingstmontags, ehe die Menschenmassen kommen. Mit gutem Grund: Pfingsten 2026 ist sommerlich, die Hitze breitet sich aus, zur Mittagszeit wird sie drückend sein und manch ein Marktbeschicker stöhnt schon jetzt ganz leise: „Das Wetter ist eigentlich zu schön!“

Der Ehninger Pfingstmarkt bildet ein Geviert diesseits der Ehninger Festwiese, auf der, gleichzeitig mit dem Markt das Ehninger Pfingstfest stattfindet. Dort steht ein großes Festzelt, am Montagvormittag noch zurückhaltend besucht, an beiden Abenden zuvor gefüllt bis zum Rand – wie Marco Saile, der Vorsitzende des SV Ehningen, berichtet. „Am Freitagabend hatten wir etwa 1800 Gäste, am Samstag 1100.“

135 Stände und eine Woche Vorbereitung

An beiden Abenden spielten Bands auf der Bühne im Zelt, es wurde spät, um 2 Uhr nachts war erst Schluss. Am Pfingstmontag soll das große Fest schon nach 17 Uhr enden – was nicht recht wahrscheinlich scheint: „Bei diesem Wetter schmeckt das Bier auch noch nach 17 Uhr.“

Rund 80 Personen arbeiten in bis zu vier Schichten im Festzelt und leisten, über die Pfingsttage, gut 2600 Stunden Arbeit. Ein Gottesdienst und ein Auftritt des Musikvereins gehörten sonntags zum Programm, am Montag nun werden die „Hotzenplotzer“ vom Bodensee ihre Blasmusik über den Platz schicken.

Brigitte Joppke vom Ordnungsamt Ehningens sitzt derweil im schattigen Pfarrgarten. Der Garten ist eine Oase im Markttreiben, das schon beengter wird. Eine ausgewogene Mischung, sagt Brigitte Joppke, aus Krämermarkt, Gastronomie, Feinkost, Bastelarbeiten, gewerblichen und privaten Anbietern wolle man beim Pfingstmarkt bieten. 135 Stände mit sehr unterschiedlichem Sortiment stehen dieses Mal auf der Liste – ob welche ferngeblieben sind, das wird sich erst im Rückblick zeigen. Es ist der 189. Krämermarkt, eine Wochen lang waren Brigitte Joppke, ihr Team und der gesamte Bauhof mit den Vorbereitungen beschäftig.

Premiere bei den Kartoffellocken

Andreas Molzan aus Eutingen im Gäu ist zum ersten Mal dabei und verkauft Kartoffellocken, die in der Sommerhitze würzig duften. „Mir gefällt es super“, sagt er. „Anfangs gab es ein bisschen Probleme mit dem Strom, aber die Kollegen hier haben uns sehr nett geholfen.“ Ehningen kennt er gut – „Mein bester Freund lebt hier“ – und er freut sich aufs Geschäft und darauf, dass es vielleicht ein wenig kühler wird.

Christine Schoch und Petra Plank sind zwei Damen, die über den Krämermarkt spazieren, beide wohnen in Ehningen. Petra Plank erinnert sich: „Hier war auch der Viehmarkt. Ich bin immer mit meinem Opa von Dagersheim dahin gekommen.“ Dass der Viehmarkt verschwunden ist, bedauert sie nicht sehr. Aber den Marktschreier, der einst an der Ecke der Schlossstraße Blumen verkaufte, vermisst sie. Der Krämermarkt aber bietet noch genug: Unterwäsche, Nachwäsche, Messer, Kräuter, Küchenartikel. Und: „Es ist schön, dass es nicht mehr so voll ist. Früher wurde man hier durchgeschoben.“

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Seit fast 30 Jahren nimmt Bärbel Hofmann am Krämermarkt teil. Sie unterhält mit ihrem Mann Ladengeschäfte in Aalen und Schorndorf, bietet Schmuck, Mineralien und Tücher an. Bei ihr bleiben viele Frauen stehen, um sich über ihre Auslagen zu beugen. „Besonders gut kommen die Pareos an, Wickeltücher, die wir nach unseren Vorstellungen anfertigen lassen“, sagt Hoffmann.

Marion Schönecker hat einen weiten Weg zurückgelegt, auf Empfehlung anderer Marktbeschicker. Sie kommt aus Fulda und verkauft ausschließlich Produkte, die aus Lavendel hergestellt werden. „Der Lavendel hat seine Liebhaber“, sagt sie, inmitten vom blauen Blühen und Duften. Weniger weit hatte es Carmen Blanz, die mit ihrer Tochter und einer Bekannten hinter einem Stand steht, an dem nur fantasievoll genähte oder gehäkelte Kreationen hängen, Schlüsselanhänger oder ein Kürbis in Schwarz. Das Trio stammt aus Aidlingen, ein Katzensprung. „Wir sind auf der Würm hergepaddelt!“, scherzt die Häkelwarenhändlerin.

Von Lavendel bis Häkelkunst

Das Größte, was Pfingstmarkt und Pfingstfest in den Ort bringen, ist für die kleinsten Gäste und sicher auch für einige der größeren der Vergnügungspark, der sich traditionell unterhalb der Festwiese findet. Dort gibt es bunte Buden, an denen Kuschelmonster lauern, dort duftet es nach Zuckerwatte. Der Ehninger Vergnügungspark atmet noch ganz den Charme der alten Zeit, mit seinen bunten Autos, die sich im Kreise drehen oder die sich boxen.

Seit 100 Jahren kommt die Familie Neigert, zuhause in Mötzingen, nach Ehningen. Anthony Neigert ließ sich für sein Kartenhäuschen eigens eine Dekoration zu diesem Anlass fertigen. Er erinnert sich an seine Tante Rose Schwenold, die 92 Jahre alt wurde und viele Jahre als Schaustellerin nach Ehningen kam. Sie hatte eine Schiffsschaukel, eine Attraktion, die man heute nur noch selten sieht. Er spricht von einem alten Karussell, das nun in einem niederländischen Museum steht.

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Anthony Neigert selbst ist 33 Jahre alt und war von Anfang an dabei, er wuchs als Schausteller auf. Auch seine Schwester und andere Verwandte sind beteiligt am Vergnügungspark – mit Trampolin, Dosenwerfen, Kinderspielen. Vieles sei gleich geblieben in Ehningen in all den Jahren, sagt er. Aber der Krämermarkt sei doch sehr gewachsen. Und, weil es ein Jubiläum ist: „Unser Kettenkarussell musste dieses Mal dabei sein!“ Das Karussell dreht sich, und vor dem strahlend blauen Himmel fliegen die Kinder im weiten Kreis durch den Sommertag.