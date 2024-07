1 Die Feuerwehr rückte am Mittwoch in Ehingen aus wegen eines Mottensprays. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Am Mittwochabend ist der Ehinger Löschzug zu einem Brandalarm ausgerückt. Ein Mottenspray war der Auslöser.











Am Mittwochabend löste kurz nach 19:30 Uhr ein Brandmelder in einer Seniorenresidenz in der Ehinger Innenstadt (Alb-Donau-Kreis) aus. Dies führte laut Polizeiangaben zu einer Alarmierung der Ehinger Feuerwehr, die umgehend mit 22 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen zum Ort des Geschehens ausrückte.