Mit einer Pistole hat ein Unbekannter am Mittwochabend in Ehingen im Alb-Donau-Kreis eine Tankstelle überfallen.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ausgeraubt. Dabei bedrohte er einen Mitarbeiter und einen Kunden mit einer Schusswaffe, berichtet die Polizei.

Der Räuber betrat die Tankstelle in der Biberacher Straße den Angaben zufolge gegen 22.30 Uhr. Dabei trug er eine Maske. Unvermittelt richtete er dann eine schwarze Pistole auf die beiden Männer und forderte Bargeld und Zigaretten. Seine Beute verstaute der Räuber in einer schwarzen Sporttasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei leitet sofort eine Fahndung ein, dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Weil der Räuber dennoch entkommen ist, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Der Mann ist den Angaben zufolge etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er sprach mit ausländischem Akzent und war dunkel gekleidet. Hinweise werden telefonisch unter 07 31 / 18 80 entgegengenommen.