Welches Material eignet sich am besten für einen Ehering, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es, und wo findet man in Stuttgart den perfekten Trauring? Hilfreiche Tipps für Verlobte, die auf der Suche nach Eheringen sind, die ihre Liebe widerspiegeln.

Wie viel kostet ein Ehering?

Die Kosten für einen Ehering hängen von verschiedenen Faktoren ab. Hierbei spielt zunächst der Materialpreis eine Rolle. Welches Material wird für den Ring gewählt, wie hoch ist der aktuelle Materialpreis? Handelt es sich um eine Massenproduktion oder wird der Ring nach den eigenen Wünschen angefertigt? Sind besondere Oberflächen, Elemente oder ein Steinbesatz gewünscht? Auch die Wahl des Geschäfts beziehungsweise Juweliers spielt eine Rolle bei der Preisfrage.

Wer zahlt die Eheringe?

In vielen Fällen kauft das Brautpaar die Eheringe selbst. Häufig übernimmt die Ehefrau die Kosten für den Ring ihres Mannes und andersherum. Es kann aber auch von einem gemeinsamen Budget bezahlt werden oder jeder übernimmt die Kosten für seinen eigenen Ring.

Wo trägt man den Ehering?

In Deutschland und einigen weiteren Ländern wird der Ehering traditionell am Ringfinger der rechten Hand getragen. Dies könnte auf ein Bibelzitat (Exodus, 15.6) zurückgehen, das besagt, die rechte Seite sei die „gute, glückbringende Seite“. Eine weitere Theorie besagt, dass die Germanen an die Liebesader geglaubt haben, sie gingen davon aus, dass diese durch die rechte Hand fließe.

Was bedeutet der Ehering an der linken Hand?

Die Tradition, den Ehering an der linken Hand zu tragen, geht bis auf die Römer zurück. Laut dieser Tradition fließt die Liebesader direkt vom Herz in den linken Ringfinger, weshalb der Ring als Treueversprechen an diesem Finger getragen wurde. Bis heute tragen Menschen in vielen Ländern der Welt ihren Ehering an der linken Hand. Dazu gehören auch die USA, die Schweiz, Italien, Spanien und Großbritannien.

Welches Material eignet sich am besten für Eheringe?

Jedes Material bringt unterschiedliche Eigenschaften mit. Wer einen besonders robusten Ehering möchte, greift im Idealfall zu Edelstahl oder Titan. Gold und Silber sind weicher und dafür bekannt, dass schneller Kratzer und Macken entstehen. Damit die Eheringe nicht anlaufen, sollte man darauf achten, dass den Materialien kein Silber beigemischt ist. Bei Goldlegierungen der Nummern 333 und 375 ist viel Feinsilber beigemischt, was dazu führen kann, dass die Ringe anlaufen.

Goldene Eheringe

Wer zum Trauring-Klassiker Gold greift, bekommt einen zeitlosen, klassischen Ring. Gold ist ein weiches Material, das kann Vor- und Nachteile mit sich bringen. Aufgrund seiner Weichheit kann man das Material gut bearbeiten und formen. Andererseits sind Trauringe aus Gold anfälliger für Kratzer oder Macken. Je nach Hauttyp und Stil kann man zu Gelbgold, Roségold oder Rotgold greifen. Wer sich einen hellen Ring wünscht, findet in Weißgold die passende Option.

Ehering aus Silber

Erschwinglich und schön anzusehen. Eheringe aus Silber sind besonders günstig. Jedoch ist Silber deutlich weniger hochwertig als andere Materialien wie Gold oder Titan. Außerdem besteht bei Silber die Gefahr der Oxidation. Silber ist ein sehr weiches Material, weshalb es sehr anfällig für Kratzer und Macken ist.

Platin als Material für Eheringe

Platin ist eines der wertvollsten Materialien der Welt. Bekannt ist es für seine hohe Widerstandsfähigkeit und Formbeständigkeit. Platin behält seine Farbe auch über viele Jahre hinweg. Das Manko: Platin ist sehr teuer.

Eheringe aus Tantal

Sehr selten sind Eheringe aus Tantal. Besonders auffällig sind sie aufgrund ihrer graphitgrauen Farbe. Ringe aus Tantal gelten als besonders komfortabel. Bei normalen Raumtemperaturen verändert das Material außerdem nicht seine Farbe und kann so über Jahre hinweg unverändert schön aussehen. Kleines Manko: der etwas höhere Preis.

Titan-Trauringe

Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen Verlobte bei Eheringen aus Titan. Dieses Material ist besonders robust und beständig gegen Korrosion. Aufgrund seiner grau-schwarzen Färbung macht Titan Eheringe zum echten Hingucker. Seine Robustheit verdankt das Material seinem hohen Härtegrad. Dieser macht Änderungen wie Größenanpassungen aber höchst aufwändig.

Trauringe aus Carbon

Von Anthrazit bis Schwarz begeistert Carbon mit seiner Farbe. Auch der Tragekomfort ist ein Highlight, da Eheringe aus Carbon besonders leicht sind. Im Alltag erweist sich das Material als widerstandsfähig und robust. Jedoch ist ein Ring aus Carbon nur für diejenigen die richtige Wahl, die sich einen matten Ehering wünschen. Denn das Material kann nicht poliert werden. Auch spätere Anpassungen wie Veränderung der Ringgröße sind nach der Fertigung des Rings nicht mehr möglich. Außerdem handelt es sich bei Carbon um ein teures Material.

Eheringe aus Palladium

Immer beliebter werden auch Eheringe aus Palladium. Besonders wertig ist Palladium 950 und es kann in Punkto Härtegrad und Beständigkeit mit Platin aufnehmen. Jedoch sind Ringe aus Palladium deutlich leichter als Platin-Ringe. Die Farbe des Materials, die je nach Feingehalt von Silberweiß bis Grau reicht, bleibt in der Regel über Jahre erhalten. Palladium ist jedoch, wie andere Materialien auch, anfällig für Gebrauchsspuren. Da es sich um ein seltenes Material handelt, wird der Preis in der Zukunft steigen. Die Schmuckstücke gelten als pflegeleicht. Auch hier ist ein hoher Preis der Nachteil.

Gehämmert, matt oder poliert – Welche Ringoberfläche ist die beste?

Das ist eine Geschmacksfrage und muss individuell beantwortet werden. Jedoch bringen die jeweiligen Oberflächen auch ihre Vor- und Nachteile mit sich, die in die Entscheidung einfließen können.

Klassische Trauringe sind glänzend poliert. Kleine Kratzer sieht man auf die Distanz selten, da der Glanz des Rings von ihnen ablenkt. Nach einer langen Tragedauer wirkt der Ring jedoch trüb. Goldschmiede können den Ring jedoch neu polieren.

Ebenfalls beliebt sind matte Eheringe. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Längsmatt mattierte Ringe betonen die Farbe des Materials, wirken natürlicher und ruhiger. Die Längsmattierung macht die Oberfläche zwar empfindlich für Kontakte aber pflegeleicht. Wird ein Ring quer mattiert, sind die einzelnen Striche noch zu sehen. Die Ringe sind meist auffälliger und gelten als luxuriös. Eine weitere Variante sind schrägmatte Ringe. Hier verlaufen die Striche meist im 45 Grad Winkel. Eine stärkere Struktur erreicht man mit einer Eis-Mattierung. Die Optik erinnert hierbei an Eiskristalle. Sandmatte Ringe bestechen durch eine gleichmäßige Struktur und reflektieren das Licht nur sehr diffus, wodurch der Ring zurückhaltend wird.

Gehämmerte Trauringe bestechen durch ihre veränderte Oberflächenstruktur. Mit einem kleinen Hammer werden Veränderungen in den Ring geschlagen. Diese Optik ist sowohl in einer glänzenden als auch in matter Ausführung möglich. Die gehämmerte Struktur ist über viele Jahre haltbar und kann bei starker Abnutzung auch nachgearbeitet werden.

Welche Eheringe zerkratzen nicht?

Ein Ehering ist ein Schmuckstuck, das täglich getragen wird. Somit ist der Ring zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt. Wer sich vor Kratzern fürchtet, sollte zu besonders harten Materialien greifen. Die meisten Materialien lassen sich jedoch nach einer gewissen Abnutzung beim Juwelier wieder herausputzen, sodass der Ring in neuem Glanz erstrahlen kann.

Eheringe in Stuttgart kaufen: Juweliere und Händler

Wer in Stuttgart auf der Suche nach Eheringen ist, kann sich bei verschiedenen Anlaufstellen beraten lassen.

Trauringschmiede Stuttgart

In der Kronprinzstraße finden Verlobte die Trauringschmiede. Wer sich hier beraten lassen möchte, sollte unbedingt vorher einen Termin vereinbaren. Ist der Termin gebucht, nimmt sich ein Mitarbeiter exklusiv Zeit für das Paar und fragt die Wünsche und Vorstellungen ab. Gemeinsam werden Fragen nach Materialien, Größe und Designelementen geklärt und Kunden erhalten eine umfangreiche Beratung. Aus vorgefertigten Modellen können sich Verlobte Modelle aussuchen, die ihnen gefallen. An diesen „Dummies“ können auf Wunsch Änderungen vorgenommen werden. Last Minute Bestellungen sind hier nur schwer umzusetzen.

Die Trauringschmiede überzeugt mit über 200 Rezensionen auf Google und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 Sternen.

123Gold – Das Trauringzentrum in Stuttgart

In den Königsbau-Passagen finden Verlobte das Trauringzentrum von 123Gold. Auch hier sollte man zwingend einen Beratungstermin vereinbaren. In Schaukästen finden sich zahlreiche Trauringe für die nötige Inspiration. Die Berater nehmen sich ausreichen Zeit für ihre Kunden und konfigurieren den Traum-Ehering gemeinsam am Computer. Den fertig konfigurierten Ring gibt es als Angebot mit nach Hause.

Bei über 300 Bewertungen auf Google erreicht das Trauringzentrum ganze 4,5 Sterne.

Eheringe von Juwelier Schumacher

Eine wahre Institution in Stuttgart finden Verlobte am Marktplatz in Stuttgart. Juwelier Schumacher ist ein familiengeführtes Unternehmen mit eigener Manufaktur. Im Schaufenster finden sich zahlreiche Trauringe zur Inspiration, die allesamt angesehen und anprobiert werden können. Die Mitarbeitenden nehmen sich sehr viel Zeit für ihre Kunden und beraten in Punkto Stil, Komfort und Material. Auf Nachfrage kreieren die hauseigenen Goldschmiede individuelle Anfertigungen. Wer seine Eheringe hier kauft, kann diese einmal im Jahr umsonst zur Reinigung und zum Aufbereiten vorbeibringen.

Juwelier Schumacher überzeugt mit einer Bewertung von 4,4 Sternen auf Google.

Trauringe von Christ

Auf der Königstraße wird man bei Christ fündig. Hier gibt es eine Auswahl schöner Eheringe, die auch vor Ort anprobiert werden können. Mit Dummies wird die richtige Ringgröße ermittelt und die Verkäufer beraten in Bezug auf die Materialauswahl. Sonderwünsche können hier nicht umgesetzt werden.

Bei knapp 900 Bewertungen auf Google wurden 4,2 Sterne vergeben.

Juwelier Herzenssache

Beim Juwelier Herzenssache in der Tübinger Straße finden Verlobte wunderschöne Trauringe. Hier kann man aus vorhandenen Modellen auswählen oder sich seinen individuellen Trauring anfertigen lassen. Mit dem 3D-Trauringkonfigurator nehmen die eigenen Vorstellungen Gestalt an und können von den Goldschmieden anschließend umgesetzt werden. Die Inhaber beraten kompetent und mit viel Herz.

Auf Google überzeugt der Juwelier mit einer herausragenden Bewertung von fünf von fünf Sternen.

Eheringe von Anne Korn

In der Eberhardstraße befindet sich das Juweliergeschäft Anne Korn. Hier findet sich eine breite Auswahl verschiedener Trauringe. Verschiedene Formen, Materialien und Stilrichtungen stehen Kunden hier zur Auswahl. Im Trauringkonfigurator können Kunden ihre individuellen Trauringe gestalten. Vor Ort können die verschiedenen Ringe anprobiert werden, damit Verlobte herausfinden können, welche Art Ehering ihnen zusagt. Im modernen Store finden Paare genug Ruhe, um sich auf die Ringsuche fokussieren zu können. Die Beratung empfinden Kunden als überaus freundlich und kompetent.

Das Juweliergeschäft glänzt auf Google mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 Sternen.

Trauringe von Niessing

Auch bei Niessing werden Verlobte auf der Suche nach ihren Trauringen kompetent beraten. Im ersten Beratungsschritt entscheiden sich Kunden für eine Farbe. Ganze zwölf verschiedene Farbtöne stehen hier zur Auswahl. Im Anschluss geht es an die Textur: Sollen die Ringe poliert, matt oder gehämmert sein? In Schritt drei entscheiden sich Kunden für eine Form. Welche Form schmiegt sich besonders angenehm an den Finger an, und welche unterstützt den eigenen Stil? Auch in Punkto Ringbreite werden Kunden hier fachmännisch beraten. Besonders persönlich wird es, wenn es ans Innere des Rings geht. Hier findet eine Wunschgravur Platz. Dabei sind Paare nicht auf bestimmte Schriftarten oder andere Vorgaben festgelegt. Niessing graviert auf Wunsch auch die eigene Handschrift, eine Zeichnung oder den Fingerabdruck des Partners.

Ganze 4,7 Sterne erhält Niessing von seinen Kunden auf Google.