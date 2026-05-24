„Eher befremdlich“: Kritik und Lob für ungewöhnliches Gastro-Konzept in Esslingen

Der Esslinger Burger-Laden Fritzl's Burger sorgt mit einem neuen Konzept für kontroverse Diskussionen. Einmal im Monat gibt es einen Beleidigungstag in dem Restaurant.
„No risk no story“ hat sich Serda Bingöl auf den Arm tätowieren lassen - „kein Risiko, keine Geschichte“. Und so verwundert es wenig, dass der Inhaber des Esslinger Restaurants Fritzl's Burger eben dort neu ein spezielles Konzept präsentiert. Beim Beleidigungstag am ersten Dienstag im Monat werden Gäste „wie Dreck“ behandelt, sagt Bingöl, schränkt aber ein: „Es bleibt oberhalb der Gürtellinie“. Wer teilnehmen möchte, muss davor eine Einverständniserklärung unterschreiben.