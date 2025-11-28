Nach 13 gemeinsamen Ehejahren ist die Beziehung zwischen Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido in eine "schwierige Phase geraten". Derzeit lebt das Paar getrennt, enthüllt die Mutter von acht Kindern.
Anna-Maria Ferchichi (44) hat überraschende Einblicke ins derzeit offenbar kriselnde Eheleben mit Rapper Bushido (47) gegeben. Gerade warb sie in ihrer Instagram-Story noch gut gelaunt für verschiedene Produkte, da taucht plötzlich ein emotionaler Text in der Timeline auf. Zu einem Bild, das sie im Profil und vor einem Sonnenuntergang sitzend zeigt, enthüllt Ferchichi, dass das Paar aktuell getrennt voneinander lebt und die Ehe "in eine schwierige Phase geraten" ist.