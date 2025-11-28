Nach 13 gemeinsamen Ehejahren ist die Beziehung zwischen Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido in eine "schwierige Phase geraten". Derzeit lebt das Paar getrennt, enthüllt die Mutter von acht Kindern.

Anna-Maria Ferchichi (44) hat überraschende Einblicke ins derzeit offenbar kriselnde Eheleben mit Rapper Bushido (47) gegeben. Gerade warb sie in ihrer Instagram-Story noch gut gelaunt für verschiedene Produkte, da taucht plötzlich ein emotionaler Text in der Timeline auf. Zu einem Bild, das sie im Profil und vor einem Sonnenuntergang sitzend zeigt, enthüllt Ferchichi, dass das Paar aktuell getrennt voneinander lebt und die Ehe "in eine schwierige Phase geraten" ist.

Demnach haben sie in beidseitigem Einvernehmen entschlossen, "etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen". Diese Entscheidung ist offenbar schon vor einer Weile gefallen, denn Ferchichi führt weiter aus: "Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen". Ihre Kinder, verspricht sie, würden aber dennoch "viel gemeinsame Zeit" mit ihnen verbringen.

2012 gingen die Schwester von Sängerin Sarah Connor und der Gangster-Rapper den Bund der Ehe ein. Sieben gemeinsame Kinder erblickten seither das Licht der Welt, ein weiteres brachte Ferchichi mit in die Beziehung. Die aktuelle Situation sei bei einer solchen Familiengröße eine entsprechend anspruchsvolle Herausforderung: "Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger."

Die Zeit wird zeigen, wo die Reise hingeht

Aus der Ruhe bringen lassen wollen sie sich davon aber nicht, vielmehr wachsen sie "gerade hinein in diese neue Realität und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen". Auf dem offiziellen Account von Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, findet sich bislang noch kein entsprechendes Statement.

Im Jahr 2022 wanderte die Großfamilie nach Dubai aus. Doch erst vor rund einem Monat gab Ferchichi in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" bekannt, ihr Haus dort verkauft zu haben. Zumindest damals hätte sie noch gemeinsam mit ihrem Mann darüber nachgedacht, wieder zusammen zurück nach Deutschland zu ziehen.