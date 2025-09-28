Ehepaar aus Herrenberg in Not: Abzocke beim assistierten Suizid – der Tod auf Wunsch kostete 12.397,21 Euro

Weil seine kranke Frau sterben will, sucht Fritz S. aus Herrenberg einen Freitodbegleiter. Schließlich lässt sich das Ehepaar auf das überteuerte Angebot eines Bestatters ein.
Fritz S. sitzt in seinem Wohnzimmer. Braunes Ledersofa, brauner Lesesessel, davor ein Holztisch mit Glasplatte. Er hat Kaffee gekocht. In den Regalen stehen selbst gemachte Fotobücher. Sie erzählen von Reisen nach Indien, Russland, Alaska, Grönland. Überhaupt ist die Wand wie das Archiv eines gemeinsamen Lebens. Bücher stehen dort und die Messersammlung des Hausherrn. Zusammengetragen aus aller Herren Länder. „Wir waren fast überall“, sagt der 82-Jährige. Nur nicht in Australien.