1 Der schönste Tag im Leben? Heutzutage entscheiden sich immer mehr Menschen gegen das Heiraten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wo ist der Glaube an das Glück in der Ehe noch intakt? Wo hat er am meisten gelitten? Das Statistische Landesamt hat das für Baden-Württemberg analysiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unter Wasser, in der Bergbahn, auf dem Gipfel, im Leuchtturm, im Schloss oder in einer historischen Kapelle – nie waren die Möglichkeiten, sich an ungewöhnlichen bis absonderlichen Orten das Jawort zu geben, so vielfältig wie heute. Aber passiert es auch? Laut dem Statistischen Landesamt ist die Antwort eindeutig: Heute wird deutlich weniger geheiratet als früher.