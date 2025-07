Ehemann von Scarlett Johansson: Red-Carpet-Küsse: Colin Jost sieht in Jonathan Bailey keine Bedrohung

1 Colin Jost (l.) sieht die Red-Carpet-Küsse seiner Frau Scarlett Johansson und Jonathan Bailey gelassen. Foto: [M] imago / Future Image / Steve Vas / imago/MediaPunch

Ihre Küsse für Co-Star Jonathan Bailey begründete Scarlett Johansson damit, dass sie "viel Liebe zu geben" haben. Nun äußerte sich auch ihr Ehemann Colin Jost zu den viralen Kussszenen - passend zu "Jurassic World" mit einem Dino-Vergleich.











Bei der Promotour zu "Jurassic World: Die Wiedergeburt" begrüßte Scarlett Johansson (40) ihren Co-Star Jonathan Bailey (37) auf dem roten Teppich immer wieder mit einem beherzten Schmatzer auf den Mund. So sorgte sie etwa bei der Premiere in New York und in London für Aufsehen. Nun äußert sich ihr Ehemann Colin Jost (43) zu den überschwänglichen Zärtlichkeiten, die seine Frau ihrem Schauspielkollegen entgegenbrachte.