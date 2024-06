Ehemann von Prinzessin Madeleine: Christopher ONeill: Mit 50 Jahren fängt ein neues Leben an

Am 27. Juni feiert Christopher O'Neill seinen 50. Geburtstag. Das neue Lebensjahr wird einige Veränderungen für den Ehemann der schwedischen Prinzessin Madeleine bereithalten. Denn die Familie kehrt gerade von den USA zurück nach Schweden. Damit rückt der Geschäftsmann wieder mehr in den Fokus.

Der Ehemann von Prinzessin Madeleine (42) ist im schwedischen Königshaus eine Art Exot: Christopher "Chris" O'Neill (50) gehört zwar zur Königsfamilie, hat sich aber mit der Heirat im Jahr 2013 nicht in den Dienst der Krone gestellt. Er arbeitet weiter als Geschäftsmann, verzichtet auf royale Titel und die schwedische Staatsbürgerschaft. Den Großteil seiner Beziehung verbrachte er außerhalb der Heimat seiner Frau, die auf dem achten Platz der Thronfolge rangiert. Das Paar lebte in New York, London und seit 2018 in Miami, Florida. Nun, zu seinem 50. Geburtstag, ziehen sie mit ihren drei Kindern nach Stockholm. Das dürfte für den freiheitsliebenden O'Neill eine große Umstellung werden.

Spagat zwischen öffentlich und privat

Denn damit rückt die Familie wieder mehr in den Fokus der schwedischen Öffentlichkeit - und bislang hatte man den Eindruck, dass dem gebürtigen Londoner genau das gar nicht so lieb ist. In den vergangenen Jahren konnte er mit seinen Liebsten recht unbehelligt in den USA leben und sich nur zu wenigen ausgewählten Terminen zeigen. Häufiger betonte er, dass er sich eher als Privatmann denn als öffentliche Person sieht. Da er kein Mitglied des Hofes ist, erhält er auch keine Apanage und übernimmt keine offiziellen Pflichten. Dennoch besteht an ihm als Ehemann des jüngsten Kindes von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) natürlich ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit.

Diesen Spagat hinzubekommen, wird nun wohl eine seiner Hauptaufgaben in der nächsten Zeit. "Angesichts des geplanten Umzugs meiner Familie nach Schweden ist es für mich wichtig, meine Karriere - die eine Privatsache ist - mit der Tatsache in Einklang zu bringen, dass ich mit Prinzessin Madeleine verheiratet bin", erläuterte er Ende Mai 2024 in einer Erklärung gegenüber der Zeitung "Expressen". Gleichzeitig bereitete er die Schweden darauf vor, dass er wohl auch weiterhin häufiger im Ausland unterwegs sein wird. "Ich habe vor, meinen Hauptsitz ganztägig in Stockholm zu haben, werde aber so oft reisen, wie es mein Job erfordert." Zusammen mit zwei Freunden hat er in Stockholm bereits ein schwedisches Unternehmen gegründet, das sich mit Finanzberatung im Bereich "alternative Investments" befasst.

Er soll am Victoriatag teilnehmen

In schwedischen Medien wird derweil schon eifrig darüber spekuliert, wann man den Sohn eines irisch-amerikanischen Investmentbankers und einer gebürtigen Österreicherin in seiner neuen Heimat Schweden erstmals zu Gesicht bekommt. Nachdem Madeleine mit den Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) bereits am 13. Juni nach Schweden geflogen ist, sollte O'Neill kurze Zeit später folgen. Die Leiterin der Informationsabteilung des Hofes, Margareta Thorgren, teilte dem schwedischen Magazin "Svensk Damtidning" mit, dass er seinen 50. Geburtstag in Schweden "privat mit seiner Familie" feiern wird.

Den ersten öffentlichen Auftritt könnte es dann am 14. Juli geben, dem 46. Geburtstag von Madeleines großer Schwester, Kronprinzessin Victoria. Der Victoriatag wird traditionell groß gefeiert - und Chris O'Neill wird im offiziellen Kalender des Königshauses für den Termin angekündigt. Ansonsten scheint es, dass der Geschäftsmann erstmal langsam in Schweden ankommen darf. Denn es stehen erstmal ausgiebige Sommerferien für die Königsfamilie an, die sie zum großen Teil des Sommers auf Öland und Solliden verbringen werden.