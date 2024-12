Ehemann starb mit 45 Jahren: Lady Gabriella bricht ihr Schweigen

Lady Gabriella Windsor (43) hat zum ersten Mal über den Tod ihres Mannes Thomas Kingston gesprochen. Er starb im Februar im Alter von 45 Jahren. Die 43-Jährige, eine Cousine zweiten Grades von König Charles (76), äußerte sich Medienberichten zufolge im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung zu dem Todesfall, laut übereinstimmenden Medienberichten ein Suizid.

Kingston wurde Ende Februar tot im Haus seiner Eltern in den Cotswolds gefunden. In ihrer Aussage brachte Lady Gabriella nun offenbar ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die "impulsive Handlung" ihres verstorbenen Mannes ihrer Meinung nach durch Medikamente ausgelöst worden sein könnte.

Lady Gabriella warnt andere Menschen

"Es scheint mir, dass Toms impulsive Handlung wahrscheinlich durch eine unerwünschte Reaktion auf die Medikamente ausgelöst wurde, die er in den letzten zwei Wochen seines Lebens eingenommen hatte", sagte Lady Gabriella in dem Statement, das laut "The Telegraph" vor Gericht verlesen wurde.

Sie beschrieb laut "Hello!"-Magazin ihre Ehe zudem als eine von tiefer Liebe und Vertrauen geprägte Beziehung und betonte, dass ihr Mann nie Suizidgedanken geäußert habe. "Wenn ihn irgendetwas bedrückt hätte, bin ich mir sicher, dass er mitgeteilt hätte, dass er schwer zu kämpfen habe."

Sie fügte den Berichten zufolge hinzu, dass sie es für sehr wahrscheinlich halte, dass es "eine unerwünschte Reaktion auf die Pillen" war. "Ich bin der Meinung, dass jeder, der solche Medikamente einnimmt, besser über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden muss, um weitere Todesfälle zu verhindern. Wenn dies Tom passieren konnte, kann es jedem passieren." Kingston nahm laut den Medienberichten Mittel gegen Schlafstörungen und zwischenzeitlich Medikamente gegen Angstzustände.

Das Paar heiratete 2019

Lady Gabriella Windsor und der Finanzier Thomas Kingston hatten im Mai 2019 in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor geheiratet. Bei der Zeremonie waren unter anderem Queen Elizabeth II. (1926-2022), Prinz Philip (1921-2021) und Prinz Harry (40) anwesend.

Am 12. März wurde Thomas Kingston in London beigesetzt. Zu den 140 Trauergästen zählte auch der britische Thronfolger Prinz William (42).

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111