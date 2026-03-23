Der Epstein-Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson zieht immer weitere Kreise: Laut einem Bericht kämpfen nun auch die Töchter Eugenie und Beatrice mit den Folgen - beruflich, familiär und in ihren Ehen.
Der Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor (66) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) reißt nicht ab - und trifft längst auch die nächste Generation: Prinzessin Eugenie (36) und ihre Schwester Beatrice (37) geraten durch die anhaltenden Enthüllungen rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) zunehmend unter Druck. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, reagieren nun auch die Ehemänner der beiden Schwestern mit zunehmender Distanz.