Eisenmann siedelt sich in Gärtringen an

1 Blick auf das Gärtringer Gewerbegebiet Riedbrunnen (Bildmitte) im Jahr 2016 – seitdem kamen weitere Firmen hinzu. Foto: /Thomas Bischof

Die Lackiersparte des ehemals insolventen Anlagenbauers Eisenmann errichtet im Gärtringer Gewerbegebiet Riedbrunnen eine Halle mit 6000 Quadratmeter.











Die Lackiersparte des ehemals insolventen Böblinger Anlagenbauers Eisenmann siedelt sich in Gärtringen an. Nach der Insolvenz der Muttergesellschaft im Jahr 2019 stieg der niederländische Investor Nimbus bei der Eisenmann GmbH ein und stellte die Lackiersparte im Jahr 2021 neu auf. Jetzt teilt die Gemeinde Gärtringen mit, das Unternehmen habe zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Riedbrunnen erworben. „Eisenmann hatte konkret ein Erwerbsinteresse im Industriegebiet Riedbrunnen mit einem Messgehalt von circa 1,6 Hektar bekundet“, heißt es in einer Mitteilung.