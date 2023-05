1 Als einer der Covid-19 überstanden hat, will Otto Rommel andere von seinen Erfahrungen profitieren lassen. Foto: Jürgen Bach

Der Böblinger Otto Rommel will die erste Corona-Selbsthilfegruppe in Baden-Württemberg gründen. Im März ist er an Covid-19 erkrankt, war mittlerweile in einer Reha und weiß, wie wichtig der Austausch mit Betroffenen ist. Im Januar soll es losgehen.









Magstadt - Für eine kurze E-Mail braucht Otto Rommel locker eine Stunde. Manchmal fehlen ihm Worte, er hat sie im Kopf, aber kann sie nicht tippen. Dann wieder ist er sich nicht mehr sicher, ob der Satzbau stimmt, die Grammatik. Er macht Pausen, setzt sich später nochmal an den Rechner, wenn er sich sortierter fühlt. Otto Rommel ist im März als einer der Ersten im Land an Covid-19 erkrankt, er hat das Virus von einer Weltreise mit nach Hause gebracht. Geblieben sind Folgeschäden: Es hapert beim Kurzeitgedächtnis, er fühlt sich oft erschöpft, kommt ins Schnaufen, wenn er mit seinem Hund Byron in Magstadt loszieht. „Es geht mir aber deutlich besser als noch im Frühjahr“, sagt der 67-Jährige und will vor allem eins: nach vorne schauen.