Ehemaliges Youtuber-Traumpaar: Bibi Heinicke und Julian Claßen: Erster Auftritt nach ihrer Trennung

Im Jahr 2022 gab das Youtuber-Paar Bianca "Bibi" Heinicke und Julian Claßen seine Trennung bekannt. In einem Podcast trafen die beiden nun zum ersten Mal wieder öffentlich aufeinander.

Ganze 13 Jahre lang waren Bibi Heinicke ("BibisBeautyPalace", 31) und Julian Claßen ("Julienco", 31) das absolute Traumpaar der Youtuber-Szene, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Entsprechend groß war das Entsetzen ihrer riesigen Fangemeinde, als Bibi und Julian im Mai 2022 das Ende ihrer Beziehung bekanntgaben und fortan getrennte Wege gingen.

Während sich Bibi nach der Trennung radikal aus der Öffentlichkeit zurückzog und ein Studium als vegane Ernährungsberaterin begann, sorgte Julian bereits wenig später mit einer neuen Beziehung zu der Sportlerin Tanja Makarić (27) für Schlagzeilen. Diese Liaison erwies sich jedoch als weitaus weniger haltbar, als die vorangegangene - schon im März 2024 gab der prominente Influencer das Beziehungs-Aus der beiden auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Seine Ex Bibi hingegen machte im Juni 2024 ihre neue Liebe mit Timothy Hill (29) öffentlich, einem Mitarbeiter aus Julians und Bibis Management.

Wiedervereinigung in Julians Podcast

Während das ehemalige Paar schon aufgrund der gemeinsamen Kinder abseits der Öffentlichkeit weiterhin in Kontakt miteinander steht, kam es seit der Trennung bislang zu keinen gemeinsamen Auftritten mehr. Wie "RTL" nun berichtet, absolvierten Heinicke und Claßen nun aber erstmals wieder ein offizielles "Date".

Zu der Wiedervereinigung des ehemaligen Paares kam es demnach im Rahmen von Julians Podcast "Die Petze und der Besserwisser", den er zusammen mit seiner Schwester Bianca wöchentlich produziert. In der Folge vom 19. Oktober ist seine Ex Bibi gemeinsam mit ihrem neuen Freund Timothy zu Gast - und wie "RTL" berichtet, verlief das öffentliche Wiedersehen unter besonderen Umständen äußerst friedfertig und konstruktiv. Auch ein Instagram-Post Julians, in dem er bereits Teile des Gesprächs veröffentlichte, bestätigt dies.

Bibi spricht über den Mut, neue Wege zu gehen

Im Podcast philosophieren die vier Beteiligten über alltagsrelevante Themen wie Mut oder Verantwortungsbewusstsein. Zu dem Thema Mut äußerte sich die von der Influencerin zur Ernährungsberaterin umschulende Bibi demnach folgendermaßen: "Ich glaube mutig hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass man irgendwas Krasses machen muss. Ich glaube, mutig ist es, manchmal einfach einen neuen Weg zu gehen, der gar nicht unbedingt beängstigend sein muss, aber einfach mal was komplett anderes irgendwie zu machen."

Julians Schwester freute sich über Bibis Mut, mit ihrem neuen Partner an ihrem Podcast teilzunehmen und befand: "Dass das alles so gut zwischen uns funktioniert, ist auch aus sehr viel Mut entstanden." Ihr Bruder Julian hingegen bemerkte zum Thema Verantwortungsbewusstsein: "Also klar denke ich, dass jeder ab einem gewissen Alter verantwortungsvoll sein sollte, vor allem wenn man Kinder hat."