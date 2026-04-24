Auf dem ehemaligen Mann+Hummel Werksgelände entsteht ein Industrie- und Gewerbecampus. Nun starten die Bauarbeiten des Neubaus. Die Flächen zu füllen, könnte herausfordernd werden.
Ludwigsburg hat ein Interesse daran, den Wirtschaftsstandort mit Unternehmen zu stärken, die sich hier neu ansiedeln – idealerweise aus unterschiedlichen Industriezweigen. Gerade jetzt, nachdem die Gewerbesteuer eingebrochen ist, kommt der Spatenstich für das Ludwigsburger Industriezentrum (LIZ) auf dem ehemaligen Mann+Hummel-Areal zu einem erfreulichen Zeitpunkt. Denn er sendet ein Signal: Ludwigsburg will zukunftsfähig bleiben, auch wenn Deutschland für die industrielle Produktion an Attraktivität verloren hat.