Auf dem ehemaligen Mann+Hummel Werksgelände entsteht ein Industrie- und Gewerbecampus. Nun starten die Bauarbeiten des Neubaus. Die Flächen zu füllen, könnte herausfordernd werden.

Ludwigsburg hat ein Interesse daran, den Wirtschaftsstandort mit Unternehmen zu stärken, die sich hier neu ansiedeln – idealerweise aus unterschiedlichen Industriezweigen. Gerade jetzt, nachdem die Gewerbesteuer eingebrochen ist, kommt der Spatenstich für das Ludwigsburger Industriezentrum (LIZ) auf dem ehemaligen Mann+Hummel-Areal zu einem erfreulichen Zeitpunkt. Denn er sendet ein Signal: Ludwigsburg will zukunftsfähig bleiben, auch wenn Deutschland für die industrielle Produktion an Attraktivität verloren hat.

Auf dem Campus entstehen auf annähernd 100.000 Quadratmetern flexible Mietflächen für mittelständische Unternehmen, Start-ups und Scale-ups. Davon sind der Großteil für Produktion und Lager, knapp 5000 Quadratmeter für Forschung und Labor und 23.000 Quadratmeter für Büros vorgesehen.

60 Prozent der Flächen sind ehemalige Produktionsflächen von Mann+Hummel, die erhalten bleiben und modernisiert werden, der Rest entsteht als Neubau in Holzhybrid-Bauweise. Die Bauarbeiten dafür sind nun mit dem Spatenstich gestartet.

Was ist der Stand im Bestandsbau?

Von den rund 40.000 Quadratmetern modernisierter Bestandsfläche ist derzeit etwa die Hälfte vermietet. „Aktuell befinden wir uns mit mehreren Interessenten aus unterschiedlichen Segmenten in fortgeschrittenen Verhandlungen“, sagt Till Walter, Projektleiter des LIZ.

Dazu würden eine Wirtschaftsorganisation, ein Technologie-Unternehmen mit Bedarf an Rechenzentrumsinfrastruktur sowie ein internationaler Industriekonzern aus dem Maschinen- und Antriebssektor gehören. „In Summe umfasst diese aktuelle Nachfrage rund 7.000 Quadratmeter.“

Mit dem Spatenstich gehen die Bauarbeiten für den Neubau los. Foto: Simon Granville

Aktuelle Mieter sind unter anderem die Firma ISP-Tech, eine Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Gründer Lukas Werling und Felix Lauck produzieren mit ihrem Team „grüne“ Antriebstechnik für Satelliten. Zudem hat Mann+Hummel einen Großteil der Flächen gemietet.

„Es wird eine Herausforderung, die Flächen mit attraktiven Firmen zu füllen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht. Die jüngste Ansiedlung vom Unternehmen Safran im Waldäcker-Areal habe gezeigt, dass der Standort weiterhin attraktiv ist. Darauf setze man auch in Zukunft. Der Bundeswehr-Zulieferer plant im Gewerbegebiet 200 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Wie erfolgt die Durchmischung?

Im LIZ werden frei werdende und reaktivierte Bestandsflächen auch im Rahmen des Start-up- und Scale-up-Wettbewerbs „LIZZY“ genutzt. Dabei können sich bis zum 30. April bundesweit fortgeschrittene Start-ups und Scale-ups für die Raumkapazitäten bewerben. Der Hauptgewinn: Ein Mietkostenzuschuss von über 100.000 Euro über zwei Jahre, der zu 50 Prozent vom Verband Region Stuttgart gefördert wird.

„Bezahlbare Industrieflächen sind in der Region Stuttgart aktuell rar“, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht. Start-ups und Scale-ups seien für unseren Standort ein wichtiger Wachstums- und Erneuerungsfaktor. Durch sie würden neue Produkte, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen entstehen, wodurch Innovationen beschleunigt werden.

2027 soll das LIZ fertiggestellt sein. Foto: Simon Granville

Das Angebot richtet sich gezielt an junge Unternehmen mit Bedarf an Flächen für Produktion, Werkstatt, Labor, Entwicklung oder Lager. Nicht angesprochen sind dagegen Unternehmen mit reinem Büroraumbedarf.

Die Neubauten des Industriezentrums haben diese Woche durch längere Vorbereitungen des Baufelds und ein regenreiches Frühjahr mit einer leichten Verzögerung begonnen. Die Fertigstellung des LIZ ist für 2027 geplant.

LIZ – Wer steckt dahinter?

Partner

Die Projektinitiatoren des LIZ sind Patron Capital, ein europäischer Immobilienmanager, Inbright, ein Bauprojektentwickler aus Berlin, und das Generalunternehmen List.

Nachhaltigkeit

Ein Teil der Materialien des abgerissenen Teils wird im Neubau verbaut. Zudem sind Photovoltaikanlagen, Gründächer, die Nutzung von Grünstrom und ein Anschluss an das Fernwärmenetz vorgesehen.