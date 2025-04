Ehemaliges KZ-Außenlager Leonberg: Erinnerung als Schutzschild für die Demokratie

1 Bis vor 80 Jahren gab es in Leonberg rund um den alten Engelbergtunnel ein KZ-Außenlager. Die KZ-Gedenkstätte Leonberg setzt sich damit auseinander. Foto: Simon Granville

Die Erinnerung an die NS-Verbrechen ist entscheidend für den Schutz unserer Demokratie. Die Arbeit von Gedenkstätten und die fortlaufende Forschung sind daher unerlässlich, kommentiert Autorin Chiara Sterk.











„Nie wieder!“ darf nicht zur Floskel verkommen. An die Verbrechen der NS-Zeit, auch an die im Außenlager in Leonberg, muss weiter erinnert werden – gerade jetzt, da es immer weniger Zeitzeugen gibt. Ihre Geschichten müssen dokumentiert und weitergegeben werden. Bildungsprojekte wie die Gedenkstätte Leonberg sind dafür essenziell und leisten wertvolle Arbeit.