Avraham Ary war 16 Jahre alt, als er im Dezember 1944 in Leonberg ankommt. Er ist der letzte bekannte lebende Häftling des ehemaligen KZ-Außenlager in Leonberg. Heute ist Ary 106 Jahre alt und lebt in Haifa, im Nordwesten Israels am Mittelmeer.