Ehemaliges Ehepaar: Tom Cruise lobt Nicole Kidmans Schauspielkünste in den höchsten Tönen

Actionstar Tom Cruise (62) wird in England eine besondere Ehre zuteil. Das renommierte British Film Institute (BFI) macht den "Mission: Impossible"- und "Top Gun: Maverick"-Star schon in wenigen Tagen zum prestigeträchtigen BFI Fellow - ein erlesener Kreis, zu dem bereits unvergessene Filmschaffende und aktuelle Filmgrößen wie Orson Welles, Martin Scorsese oder Christopher Nolan zählen.

Tom Cruise nennt Nicole Kidman "eine großartige Schauspielerin"

Im Rahmen der Auszeichnung mit der BFI Fellowship sprach Cruise auch mit dem "Sight and Sound"-Filmmagazin des Instituts und lobte dabei seine Exfrau Nicole Kidman in den höchsten Tönen. Das damalige Ehepaar stand bekanntermaßen für Stanley Kubricks (1928-1999) finalen Film, das psychologische Erotik-Drama "Eyes Wide Shut" gemeinsam vor der Kamera.

Laut "Deadline" beschreibt Cruise in der Juni-Ausgabe des Filmmagazins, wie er begann, mit Regie-Legende Kubrick zusammenzuarbeiten, um "Eyes Wide Shut" vorzubereiten. Als Teil dieses Prozesses schlug er nach eigener Aussage Kubrick seine Ehefrau Nicole Kidman für die weibliche Hauptrolle der Alice vor, "denn offensichtlich ist sie eine großartige Schauspielerin".

"Iceman" Val Kilmer war bei "Top Gun"-Dreh "on fire"

Auch für seinen inzwischen verstorbenen "Top Gun"-Costar Val Kilmer (spielte in dem Werk von Tony Scott die Figur Iceman) findet Cruise in dem exklusiven Interview warme Worte. "Man sieht einfach, was für ein großartiger Schauspieler und charismatischer Typ er war", so Cruise wörtlich.

Er erinnere sich "an diese Szenen, als wäre es gestern gewesen". Der insgesamt vier Mal für einen Oscar nominierte Mime führt mit Blick auf Kilmer weiter aus: "Wenn man mit jemandem spielt und man sieht einfach, dass er 'on fire' ist. Das ist berauschend. Ich liebe es, wenn die Szene ein anderes Level erreicht."

Auch bei seiner kurzen, hochemotionalen Rückkehr für den Mega-Erfolg "Top Gun: Maverick" von 2022 habe ihn der im April 2025 verstorbene Kilmer zutiefst beeindruckt. Hier sei der Mime, der nach einer Kehlkopfkrebserkrankung die Fähigkeit zu sprechen verloren hatte, ebenfalls "zu Iceman geworden. Und er musste nicht einmal sprechen. Dazu ist er in der Lage. Wunderschön, wirklich wunderschön", schwärmt Cruise.

Der große Hollywoodstar selbst wird am 14. Mai beim Filmfestival in Cannes den achten und möglicherweise finalen "Mission: Impossible"-Teil "The Final Reckoning" vorstellen.