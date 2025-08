Ehemaliges Café Stolz in Fellbach: Neues Café lockt mit Törtchen und Kuchen im nordischen Flair

1 Anabelle Besa hat das ehemalige Café Stolz in der Fellbacher Bahnhofstraße übernommen – die gelernte Konditormeisterin hat es in fünf Wochen neu gestylt und ihm den Namen „Lillesøster“ gegeben. Foto: Sachsenmaier/Stoppel

Nach kurzer Pause hat das ehemalige Café Stolz in Fellbach jetzt wieder geöffnet. Konditormeisterin Anabelle Besa bietet verführerische Törtchen-Kreationen und Kuchenspezialitäten.











In der ehemaligen Konditorei Stolz in Fellbach duftet es wieder verführerisch nach Kaffee und frischem Gebäck. In der Theke stehen kleine, elegante, fruchtig dekorierte Törtchen neben Mürbeteigkuchen – unter anderem Apfel, Johannisbeere oder Käse – und einer hohen, sahnig-schokoladigen Schwarzwälder Kirschtorte. „Alles, was Sie in der Auslage sehen ist, selbst gemacht“, sagt die junge Konditormeisterin Anabelle Besa und strahlt. Besa hat sich ihren Traum vom eigenen Café an der Ecke Bahnhof-/Königstraße in Fellbach erfüllt. Sie nennt es „Lillesøster“ – kleine Schwester. Hygge – Willkommen – steht in großen Lettern an der Wand.