Ehemaliges Breitling-Gebäude in Stuttgart: Kein Haus des Tourismus zur Fußball-EM

Das ehemalige Breitling-Gebäude am Marktplatz wird zum Haus des Tourismus umgebaut. Zur Fußball-EM wird es nicht fertig, zu der Tausende Besucher in der Stadt erwartet werden. Beim Richtfest wurde auch über die Kosten des Projekts gesprochen.











Eine Baustelle mitten auf dem Marktplatz? Es gibt angenehmere und unkompliziertere Orte, an denen Gebäude komplett entkernt und umgebaut werden können. Doch die Stuttgart-Marketing GmbH hat sich der Herausforderung gestellt – wohl wissend, dass so ein Projekt auch Kritiker hervorrufen kann, falls es nicht wie geplant läuft. Und Gegenwind hat Armin Dellnitz, der Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, in den vergangenen Monaten gespürt. Daran waren vor allem Mehrkosten und Bauverzögerungen schuld. Das Haus des Tourismus wird nach aktuellen Berechnungen 20,4 Millionen Euro kosten. Im Herbst 2020 waren die Kosten für einen Umbau des ehemaligen Modehauses Breitling noch mit 10,5 Millionen Euro beziffert worden. „Momentan liegen wir im Budgetrahmen der 20,4 Millionen Euro“, sagt Dellnitz.