Ehemaliger Wertstoffhof in Leonberg

1 Alte Waschmaschinen, Kühlschränke, Matratzen und sonstige Gegenstände wurden illegal vor dem ehemaligen Gelände des Wertstoffhofs entsorgt. Foto: Eleonora Martini

Obwohl der Leonberger Wertstoffhof seit eineinhalb Wochen nicht mehr in der Bahnhofsstraße beheimatet ist, entsorgen Unbekannte große Mengen Müll vor dem früheren Standort.











Wer in den vergangenen Tagen am Gelände des ehemaligen Leonberger Wertstoffhofs vorbeigekommen ist, der sah in der Bahnhofstraße vor allem eines: Müll. Vor den verschlossenen Toren des einstigen Standorts türmten sich alte Elektrogeräte, Möbel und sonstiger Unrat.