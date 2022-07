1 Wechselt Ozan Kabak zur TSG Hoffenheim. Foto: dpa/Fabian Sommer

Der türkische Innenverteidiger Ozan Kabak wechselt nach Medienberichten offenbar zur TSG Hoffenheim. Dort soll er am heutigen Freitag den Medizincheck absolvieren.















Der ehemalige VfB-Spieler Ozan Kabak steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom Aufsteiger FC Schalke 04 zu Ligarivale TSG 1899 Hoffenheim. „Kicker“ und „Bild-Zeitung“ berichten am Freitag übereinstimmend, dass der 22 Jahre alte Innenverteidiger bei der TSG den Medizincheck absolvieren soll.

Mit dem VfB Stuttgart abgestiegen

In den Planungen der Schalker spielt Kabak, der zuletzt an den FC Liverpool und Norwich City ausgeliehen war, keine Rolle mehr. Hoffenheim hingegen könnte gerade in einem System mit Dreierkette noch personelle Verstärkung für die Innenverteidigung gebrauchen.

Ozan Kabak spielte vor seiner Zeit bei Schalke 04 eine Halbsaison beim VfB Stuttgart, mit dem er in die zweite Liga abstieg. Anschließend wechselte er für rund 15 Millionen Euro in den Ruhrpott.