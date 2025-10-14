Ehemaliger Spieler des VfB: Schweden wirft Trainer Jon Dahl Tomasson raus

Der schwedische Fußballverband hat sich von Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson getrennt. Die Schweden haben nach der 0:1-Niederlage gegen Kosovo kaum noch Chanchen auf die WM.
Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft soll ihre nur mehr winzige WM-Chance ohne Trainer Jon Dahl Tomasson ergreifen. Der dänische Coach und ehemalige Spieler des VfB Stuttgart wurde am Dienstag als Reaktion auf die 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo vom Verband freigestellt. Ein Nachfolger für den früheren Bundesliga-Stürmer wurde zunächst nicht benannt.