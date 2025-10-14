Ehemaliger Spieler des VfB: Schweden wirft Trainer Jon Dahl Tomasson raus

Der schwedische Fußballverband hat sich von Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson getrennt. Die Schweden haben nach der 0:1-Niederlage gegen Kosovo kaum noch Chanchen auf die WM.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft soll ihre nur mehr winzige WM-Chance ohne Trainer Jon Dahl Tomasson ergreifen. Der dänische Coach und ehemalige Spieler des VfB Stuttgart wurde am Dienstag als Reaktion auf die 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo vom Verband freigestellt. Ein Nachfolger für den früheren Bundesliga-Stürmer wurde zunächst nicht benannt.

Tomasson habe „nicht die erhofften Ergebnisse erzielt“, sagte Verbandschef Simon Aström und verwies darauf, dass Schweden seine Hoffnungen auf die WM-Teilnahme über den Umweg Play-offs wahren müsse. Verbandsdirektor Kim Källström ergänzte: „Wir glauben, dass diese Mannschaft es zur WM schaffen kann“, allerdings unter anderer, neuer Führung.

Pfiffe von den Rängen

Die Trennung von Tomasson nannte er „traurig“. Doch dem Verband blieb keine andere Wahl: Schweden ist in der Gruppe B mit einem Punkt aus vier Spielen Letzter hinter der Schweiz, Kosovo und Slowenien und hat nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei, der für die Play-offs im März reichen würde.

Die jüngste Pleite, Tomassons siebte in 18 Länderspielen auf der schwedischen Bank, sei „vielleicht das Schlimmste, was Schwedens Fußball je erlebt hat“ gewesen, hieß es in der Presse. Abermals quittierten die Fans den leblosen Auftritt mit Pfiffen. Zudem prangte auf einem Banner „JDT raus“ - inklusive einer Beleidigung.

Jon Dahl Tomasson stürmte einst für den VfB. Foto: dpa/dpaweb

Dabei verfügt Schweden über Klassespieler wie Alexander Isak oder Viktor Gyökeres. Ein Schlupfloch zur 13. WM-Teilnahme könnte sich aber selbst dann noch auftun, falls Schweden Dritter oder Vierter in seiner Qualigruppe wird: Als einer der Gruppensieger in der Nations League würde das „Ladslaget“ die Play-offs auch dann erreichen, falls sich sechs andere Staffel-Erste regulär für die Endrunde qualifizieren.