Was ist passiert? Der Mercedes-Stern auf dem früheren Firmensitz des Stuttgarter Autobauers in Möhringen dreht sich nicht mehr, sondern liegt. Das ist der Anfang vom Ende.

Ein solches Bild bietet sich einem nicht alle Tage. Wer in der Nähe des ehemaligen Firmensitzes der Mercedes-Benz AG in Stuttgart-Möhringen vorbeikommt, sieht einen gekippten Stern auf dem Dach des höchsten Gebäudes des Areals.

Mit windigem Wetter oder Sturmböen hat das aber nichts zu tun. An diesem Dienstagabend (27. August) wird der Stern erst einmal wieder normal zu sehen sein – also in aufgerichteter Position.

Am Dienstagmorgen sei der Stern, das Wahrzeichen des Autobauers, gekippt worden, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Bis zum 2. September würden nun vorbereitende Maßnahmen getroffen, dann soll der Stern endgültig abmontiert werden.

Mercedes-Benz seit 2023 weg aus Möhringen

Kurz zum Hintergrund: Die Mercedes-Benz AG hatte sich bereits im Herbst 2023 endgültig von dem Gelände an der Landhauskreuzung in Möhringen zurückgezogen. Sie hat das Areal schon vor Jahren verkauft. Bereits seit 2018 sind die Mitarbeiter, die einst in Möhringen tätig waren, sukzessive umgezogen. Sie arbeiten nun in Untertürkheim beziehungsweise auf dem neuen Campus in Stuttgart-Vaihingen.

Eigentlich sollte auch der Stern, der sich dort seit 1989 gedreht hat, bereits verschwunden sein; doch die Demontage verzögerte sich. Man habe sogar zwischenzeitlich geprüft, ob man den Stahlstern – mit einem Durchmesser von sechseinhalb Metern noch anderweitig verwenden könne, so die Unternehmenssprecherin. Dies sei aber leider nicht der Fall.