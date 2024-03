Ehemaliger Schnellbus in Stuttgart

1 Dem X 1 war nur ein kurzes Dasein beschieden. Die eigens eingerichtete Busspur gibt es immer noch. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Seit mehr als einem Jahr ist die Expressbuslinie X 1 in Stuttgart eingestellt. Die dafür eigens eingerichtete Fahrspur auf der Cannstatter Straße bleibt seitdem ungenutzt. Das Land sieht die Stadt am Zug.











Link kopiert



Die Schnellbuslinie X 1, die für mehr Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr zwischen Bad Cannstatt und der Stuttgarter Innenstadt hätte sorgen sollen, ist im Dezember 2022 eingestellt worden. Das neue Angebot, das die notorisch überfüllten Stadtbahnzüge der Linie U 1 entlasten sollte, fand nie so richtig Anklang bei den Fahrgästen. Die Busse werden nun andernorts eingesetzt. Geblieben ist hingegen die eigens eingerichtete Busspur auf der Cannstatter Straße. Die vom restlichen Verkehr getrennte Trasse führte die Expressbusse am Stau vorbei. Damit das alles geregelt abläuft, installierte die Stadt eine aufwendige Ampelanlage. Alles in allem kostete der Versuch knapp 2,7 Millionen Euro.