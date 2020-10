1 Ina (links) und Dennis Aogo sind am Coronavirus erkrankt. (Archivbild) Foto: imago images//Agentur Baganz/TM via www.imago-images.de

Der Ex-VfB-Profi Dennis Aogo und dessen Ehefrau Ina Aogo sind am Coronavirus erkrankt. Das teilte das Paar auf Instagram mit. Für die Aogos sei das eine „Schock-Nachricht“ gewesen.

Stuttgart - Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo (33) und seine Ehefrau Ina sind an COVID-19 erkrankt und haben sich in Isolation begeben. Das gab das Paar am Dienstag bei Instagram bekannt. Ina Aogo brachte in diesem Jahr ihr zweites Kind zur Welt. Seit 2016 sind Ina und Dennis Aogo verheiratet. „Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Dennis und ich sind beide corona-positiv“, sagte Ina Aogo in einer Videostory ihren Followern. Die Symptome hielten sich in Grenzen. „Ich musste diese Schock-Nachricht auch erst mal verarbeiten“, so Aogo.

Dennis Aogo hatte vergangene Saison noch bei Hannover 96 unter Vertrag gestanden. Ende August beendete der heutige Sky-Experte seine aktive Karriere.

