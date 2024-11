9 Die Statue von Dwayne Wade wurde vor dem Kaseya Center in Miami enthüllt. Foto: IMAGO/Newscom World/IMAGO/D.A. Varela

Nachdem zu Ehren des ehemaligen US-Basketballstars Dwayne Wade in Miami eine Statue enthüllt wurde, erntet diese Spott im Netz. Doch sie ist nicht die Einzige.











Als erster Spieler des US-Basketballclubs Miami Heat wurde der ehemalige US-Basketballstar Dwayne Wade am Sonntag in Miami mit einer Statue gewürdigt. Sie zeigt Wade im Heat-Trikot in seiner ikonischen „This is my House“-Geste.