Der ehemalige VfB-Torhüter Mitch Langerak beendet seine Karriere. Das gab sein aktueller Verein, Melbourne Victory bekannt. Der 36-jährige Australier stand in insgesamt 36 Partien im Tor der Stuttgarter, insgesamt absolvierte er in 18 Jahren Profi-Fußball mehr als 400 Spiele.

Eigentlich war der Mann aus Queensland im Sommer 2015 als potenzielle Nummer Eins von Borussia Dortmund verpflichtet worden. Nach einer Verletzung in der Vorbereitung hütete stattdessen Przemysław Tytoń den Kasten der Schwaben. Der VfB stieg ab.

Langerak denkt auch an Zeit beim VfB zurück

In seinem zweiten VfB-Jahr war Langerak dann Stammtorhüter und trug maßgeblich zum direkten Wiederaufstieg bei. Nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler musste Langerak seinen Stammplatz jedoch wieder abgeben.

Zu seiner Zeit beim VfB sagte Langerak in einem Abschiedsstatement auf Social Media: „Mit dem VfB habe ich den Tiefpunkt Relegation und den Höhepunkt Wiederaufstieg im Jahr danach erlebt.“ Er habe bei all seinen Stationen „bleibende Verbindungen“ geknüpft.

Langerak: „Stolzer Moment für mich und meine Familie“

„Nachdem ich so viele Jahre im Ausland war, hatte ich das Glück, in Deutschland, Spanien und dann wieder in Japan große Erfolge zu feiern. Ich bin den Vereinen, die ich während meiner gesamten Spielerkarriere mein Zuhause nennen durfte, so dankbar“, sagte Langerak nun zum Abschied. „Für Mannschaften zu spielen und zum Erfolg zu führen, ist das ultimative Ziel für jeden Fußballer. Dies in meiner Karriere erreicht zu haben, ist ein stolzer Moment für mich und meine Familie“, sagte Langerak.

Mit Borussia Dortmund gewann Langerak zweimal die Meisterschaft (2011, 2012) sowie den DFB-Pokal (2012), in seinem Heimatland gewann er den nationalen Titel mit Melbourne Victory ebenfalls (2009). Zwei Siege im japanischen J.League Cup mit Nagoya Grampus (2021, 2024), wo er den größten Teil seiner Karriere verbrachte, sowie eine Asien-Meisterschaft mit dem australischen Nationalteam (2015) gehören ebenfalls zu seiner Titelsammlung. Langerak will seine Erfahrung nun als Trainer weitergeben.