Ehemaliger Formel-1-Weltmeister: So sieht Nico Rosbergs Alltag heute aus

Selleriesaft statt Kaffee, Elektrobus statt Silberpfeil: Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg gewährt seltene Einblicke in seinen Tagesablauf. Dabei wird schnell klar: Seine Familie steht ganz klar im Fokus.
Nico Rosberg (40) hat seine Morgenroutine perfektioniert: Ein großes Glas Selleriesaft, dazu Wasser mit Zitrone. Kaffee und Croissant? Fehlanzeige. "Mittags esse ich zum ersten Mal etwas. Ich mache Intervallfasten und interessiere mich für das Thema Longevity", verrät der Ex-Formel-1-Weltmeister im Gespräch mit dem Magazin "Der Spiegel". Die Disziplin aus seiner aktiven Zeit prägt ihn bis heute - nur die Prioritäten haben sich verschoben. Rosberg lebt mit seiner Ehefrau Vivian Sibold (40) und den zwei gemeinsamen Töchtern (geboren 2015 und 2017) in Monaco und arbeitet aktuell als Unternehmer und Investor.