Ehemaliger Firmensitz in Stuttgart-Möhringen: Abbau des Mercedes-Sterns – wir übertragen live

Gekippt wurde der Stern bereits, nun wird er auch abmontiert.

Der Mercedes-Stern auf dem früheren Firmensitz des Stuttgarter Autobauers in Möhringen wird heute abmontiert. Wir zeigen den Abbau in unserem Livestream.











Schon am Montagmorgen sind die Vorzeichen sichtbar: Der Stern auf dem Dach des ehemaligen Firmensitzes der Mercedes Benz AG in Stuttgart-Möhringen steht nicht mehr, sondern liegt. Zur Mittagszeit soll das Wahrzeichen des Stuttgarter Autobauers dann komplett verschwinden – der Stern wird per Kran abmontiert und abtransportiert. Wie der Abbau des sechseinhalb Meter großen Sterns vor sich geht, zeigen wir im Livestream.