Ehemaliger Eishockey-Profi: Der Fall Mike Glemser – Gütetermin bringt neue Erkenntnisse

1 Mike Glemser (li.) kämpft mit der Unterstützung seiner Freundin Lara Lindmayer um möglichst viel Mobilität. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der frühere Eishockey-Profi Mike Glemser ist seit Februar 2023 querschnittsgelähmt. Es sind die Folgen eines Foulspiels, das eine Klage nach sich zog. Ein Gütetermin brachte nun keine Einigung, aber neue Erkenntnisse.











Am frühen Morgen war Mike Glemser mit seiner Freundin Lara Lindmayer daheim in Pforzheim aufgebrochen, um rechtzeitig in Garmisch-Partenkirchen zu sein. Im dortigen Gerichtsgebäude tagte am Donnerstag ab 11.10 Uhr die örtliche Kammer des Arbeitsgerichts München. Auf der Tagesordnung stand der Fall des früheren Eishockey-Profis, der seit einer Sport-Tragödie, die sich am 3. Februar 2023 ereignete, vom Hals abwärts gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt.