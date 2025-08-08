Ehemalige Klinik in Geislingen: Kein Käufer gefunden – was wird aus dem Helfenstein-Areal?

Kritiker der Verkaufspläne haben Recht behalten: Noch immer ist kein Investor für das Helfenstein-Areal in Sicht. Wie es jetzt weitergehen soll.
Die Leitplanken für den Verkauf der ehemaligen Helfenstein-Klinik in Geislingen waren gesetzt. Der Kreistag hatte den Weg im März freigegeben. Mit einem Lastenheft wollte man sicherstellen, dass sich ein Käufer der Klinik an gewisse Vorgaben hält. So ging es beispielsweise darum, dass mindestens 50 Prozent der Fläche mit Gesundheitsangeboten belegt sind. All die Einrichtungen, die heute im Gesundheitszentrum sind, sollten dort auch bleiben. Ein Investor, der weniger bietet, wäre sofort raus gewesen aus dem ganzen Verfahren.