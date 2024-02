Ehemalige Fritty-Bar in Stuttgart: Abriss am Hirschbuckel schreitet voran

9 Die Abrissarbeiten „am Hirschbuckel“ sind in vollem Gange. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Der Abriss des Gebäudes am Hirschbuckel in der Stuttgarter Innenstadt, das viele vor allem als ehemalige Fritty-Bar kennen, schreitet voran. Die aktuellen Entwicklungen und Bilder.











Der Geruch von Schutt und Beton liegt in der Luft, gleich zwei Bagger sind zugange: In der Stuttgarter Stadtmitte zieht der Abriss des einstigen Hirschbuckel-Gebäudes die Blicke auf sich. Ein großes Loch entsteht ganz in der Nähe des Rotebühlplatzes. Dort wo die Fritty-Bar bis im Sommer 2022 noch Pommes und Gyros verkauft hat, stehen nun Abfall-Container und zwei Kräne. Der größere der beiden, ein Liebherr 950 Demolition, verfügt über 350 PS und wiegt 88 Tonnen und lässt so manchen Passanten staunen.