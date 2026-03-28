Ehemalige First Lady: Jill Bidens Leibwächter schießt sich versehentlich ins Bein

1 Joe und Jill Biden: Ein Leibwächter der Ex-First Lady schoss sich bei einem Unfall selbst an. (Archivbild) Foto: IMAGO/MediaPunch/Chris Kleponis - Pool via CNP

Ein für den Schutz der ehemaligen First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen.











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Ein für den Schutz der ehemaligen US-First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen. Das Unglück ereignete sich, als der Secret-Service-Beamter die Frau von Ex-Präsident Joe Biden durch den Internationalen Flughafen von Philadelphia eskortierte, wie ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte.