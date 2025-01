Ehemalige First Lady bricht Tradition: Michelle Obama nimmt nicht an Trumps Amtseinführung teil

1 Michelle Obama wird der Amtseinführung Donald Trumps fernbleiben. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Ricky Fitchett

Donald Trump tritt in Kürze seine zweite Amtszeit an. Bei seiner Amtseinführung wird Michelle Obama mit einer Tradition brechen und nicht unter den Gästen sein.











Unstimmigkeit in Washington? Das Büro der Obamas hat am Dienstag, 14. Januar, bestätigt, dass die ehemalige First Lady Michelle Obama (60) in der kommenden Woche nicht an der Amtseinführung Donald Trumps (78) teilnehmen wird. Bei der Vereidigung am Montag, 20. Januar, werde der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63) hingegen anwesend sein.