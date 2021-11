1 Der Mann soll seine Frau geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: imago/blickwinkel/imago stock&people

Bei der Fahrt in ihrem Auto durch Ludwigsburg geraten ein 25-Jähriger und seine 24-jährige Ehefrau in Streit. Als dieser eskaliert, flüchtet die Frau und hält einen Bus an. Der Mann verfolgt sie, das wenige Wochen alte Kind der beiden bleibt im Auto zurück.















Link kopiert

Ludwigsburg - Zwischen einem jungen Ehepaar ist es am Montagabend während der Fahrt in ihrem Auto durch Ludwigsburg zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Folge die Frau aus dem Fahrzeug flüchtete und Schutz in einem Linienbus suchte. Die Frau wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, der Ehemann muss nun mit diversen Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, rechnen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 25-jährige Mann mit seiner 24 Jahre alten Ehefrau und ihrem wenige Monate alten Kind durch die Weststadt Ludwigsburgs, als es zu dem Streit kam, der schnell ausartete. Der Mann soll sich dabei immer aggressiver verhalten haben, woraufhin die 24-Jährige fluchtartig an einer roten Ampel das Auto verließ.

Im Gerangel kann sich die Frau aus dem Griff ihres Mannes befreien

Daraufhin stellte der Ehemann das Fahrzeug ab und verfolgte sie. Auf der Suche nach Hilfe hielt die Frau einen Linienbus in der Mörikestraße an und versuchte einzusteigen. Doch der Mann hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon eingeholt und zerrte an ihrer Jacke, um zu verhindern, dass sie den Bus betritt. Dabei soll er sie auch mehrfach geschlagen haben, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Im Gerangel konnte sich die Frau aus seinem Griff befreien und flüchtete in den Linienbus. Der Ehemann ging zurück zu seinem Auto und fuhr mit dem Säugling, der sich noch im Auto befand, nach Hause. Die Ehefrau bat einen Fahrgast im Bus die Polizei zu verständigen. Die alarmierten Beamten fuhren nach einem kurzen Gespräch mit der Ehefrau zu der Wohnung des Paares. Der aggressive Ehemann erhielt einen Platzverweis und wurde der Wohnung verwiesen, der Säugling blieb bei der Mutter.