Ehekrise mit Jennifer Lopez: Ben Affleck: Ex-Frau Jennifer Garner besuchte ihn zum Geburtstag

1 Ben Affleck feierte am 15. August seinen 52. Geburtstag. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen vor der Scheidung stehen. Seinen Geburtstag verbrachte er nun offenbar mit Ex-Frau Jennifer Garner, während seine Noch-Ehefrau auf Instagram an ihren eigenen Ehrentag vor wenigen Wochen erinnert.











Ben Affleck (52) hat seinen Geburtstag offenbar mit seiner Ex-Frau verbracht. Wie "Page Six" berichtet, wurde Jennifer Garner (52) am Donnerstag (15. August) gesichtet, wie sie bei Afflecks Miethaus in Brentwood in Kalifornien vorbeischaute. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Schauspielerin aus einem Auto steigt.