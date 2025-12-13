Ehekrise in Dubai: Bushido und Anna-Maria Ferchichi besuchen Paartherapie

Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi leben räumlich getrennt - doch aufgeben wollen sie nicht. In ihrem Podcast verraten die beiden, dass sie eine Paartherapie machen, die auch schon neue Erkenntnisse gebracht hat.
Schon seit einigen Wochen sprechen Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) offen über ihre derzeitigen Eheprobleme. Viele Fans wissen um die räumliche Trennung des Paares, das sich 2012 in Berlin das Jawort gegeben hatten. Doch wirklich getrennt sind die achtfache Mutter und der Hip-Hop-Star noch nicht. Vielmehr befände man sich in einer "Zwischenphase", betonte Anna-Maria Ferchichi schon vor über einer Woche in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" (RTL+). Und weiter: "Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht."