Ehejubiläum steht an: Mike Krüger: Zur Goldenen Hochzeit sind wir verschwunden

Für Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit steht dieses Jahr ein besonderes Ehejubiläum an. Die Goldene Hochzeit scheint den beiden aber nicht so wichtig zu sein wie ein anderer Jahrestag.

Ihre Goldene Hochzeit wollen Mike Krüger (73) und seine Frau Birgit offenbar nicht groß feiern. In der aktuellen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" verriet der Komiker dem Host Daniel Kaiser, dass sie auf ihr Ehejubiläum "von allen Freunden angesprochen" werden: "Aber wir machen keine Feier und wir wollen keine Geschenke. Das ist nicht das Datum, das uns wirklich interessiert, denn wir sind schon seit 55 Jahren zusammen und feiern eher unser Kennenlerndatum." Der Musiker fügte hinzu: "Aber im Sommer zur Goldenen Hochzeit sind wir verschwunden. Da sind Frau Krüger und ihr Mann irgendwo, wo sie keiner vermutet."

Seine Frau kümmert sich um die Finanzen

Mike Krüger erklärte außerdem in dem Podcast, dass seine Frau das "Obermanagement" über alles habe und sich um das Büro und das Geld kümmere: "Ich weiß, was Geld wert ist, und bin auch verhältnismäßig bescheiden. Aber meine Frau hat da ein sehr gutes Händchen. Und da ich ihr nach den Auftritten immer das Geld gegeben habe, hat sie das dann angelegt. Das war eine sehr weise Entscheidung." Seine Frau sei auch der Grund dafür, dass er es nun ruhiger angehen lasse und mehr zu Hause ist. "Sie sagt zu Recht: Du warst jetzt 40 Jahre nicht da, dann ist es gut, wenn du auch mal zu Hause bist, insbesondere wenn du schon lange dein Rentenalter überschritten hast."

Auch über das mögliche "Supernasen"-Filmcomeback mit Thomas Gottschalk (74) sprach Mike Krüger. Es gebe ein fertiges Drehbuch, nach dem Tod von Filmproduzent Karl Spiehs (1931-2022) sei das Projekt aber ins Stocken geraten: "Andere fanden das Drehbuch nicht so lustig." Im vergangenen Oktober hatte der 73-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bereits über die geplante Handlung verraten, dass Gottschalk und er sich aus den 1980ern in die Jetzt-Zeit beamen und weder E-Autos noch E-Zigaretten, Internet und Handys kennen. "Aber wir haben unseren 80er-Humor und hauen diese Gags raus." Der Entertainer fügte hinzu: "Alle Produzenten - viele sind heute um die 25 oder 30 und manche von denen kennen uns gar nicht - haben uns gesagt, das können wir nicht machen."

"Supernasen"-Filme waren in den 1980er Jahren ein großer Erfolg

Die erste Komödie der vierteiligen "Supernasen"-Reihe kam 1982 in die Kinos. Auf "Piratensender Powerplay" folgte 1983 "Die Supernasen". "Zwei Nasen tanken Super" wurde 1984 veröffentlicht, danach folgte der letzte Teil "Die Einsteiger". Insgesamt lockten die Streifen in den 1980er Jahren über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.