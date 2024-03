Ehefrau von Kanye West: Bringt dieser Nackt-Auftritt Bianca Censori an ihre Grenze?

1 Kanye West und seine Frau und "Muse" Bianca Censori sorgen bei der Fashion Week in Paris für Schlagzeilen. Foto: imago/Bestimage

Mit ihren Outfits provoziert Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori bei der Pariser Fashion Week. Sie riskiert damit nicht nur einen Familienzwist, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Und wie fühlt sich die 29-Jährige wirklich dabei, sich halb nackt zu zeigen?











Kanye West (46) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) weilen im Moment im Rahmen der Pariser Fashion Week in der französischen Hauptstadt. Mit ihren knappen Outfits, die so gut wie nichts verbergen, sorgt die 29-Jährige seit Tagen für Furore. Zuletzt wurde sie bei einem Restaurantbesuch an der Seite ihres Gatten lediglich in einer transparenten Strumpfhose, einem durchsichtigen, schwarzen Top sowie einer kurzen Fell-Jacke gesichtet. Darunter trug sie natürlich keine Unterwäsche.