Diagnose vor zwei Jahren Krebskranke Patrice Aminati: "Ich möchte nicht Abschied nehmen"

Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati und ihr Ehemann Daniel Aminati geben die Hoffnung nicht auf und "glauben an ein Wunder", wie sie nun sagten. Abschied nehmen kommt für die 30-Jährige nicht in Frage.