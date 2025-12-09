Ehefrau Nicole ist schwanger: Justin Theroux wird erstmals Vater

Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes Kind. Bei der Premiere von "Fallout" zeigte die Schauspielerin stolz ihren Babybauch. Das Paar gab sich im März das Ja-Wort.
Zuwachs bei Familie Theroux: Schauspieler Justin Theroux (54) und Ehefrau Nicole Brydon Bloom (31) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie das "People"-Magazin berichtet. Das Liebespaar teilte die freudige Nachricht mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Premiere der zweiten Staffel von "Fallout" mit. In einem funkelnden braunen Kleid setzte Bloom ihren deutlich sichtbaren Babybauch gekonnt in Szene.