Ehefrau Nicole ist schwanger: Justin Theroux wird erstmals Vater

Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes Kind. Bei der Premiere von "Fallout" zeigte die Schauspielerin stolz ihren Babybauch. Das Paar gab sich im März das Ja-Wort.

Zuwachs bei Familie Theroux: Schauspieler Justin Theroux (54) und Ehefrau Nicole Brydon Bloom (31) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie das "People"-Magazin berichtet. Das Liebespaar teilte die freudige Nachricht mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Premiere der zweiten Staffel von "Fallout" mit. In einem funkelnden braunen Kleid setzte Bloom ihren deutlich sichtbaren Babybauch gekonnt in Szene.

Im Februar 2023 hatte das Paar erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als es auf einer Netflix-Party gesehen wurde. Auf der letztjährigen Oscars-Party von Vanity Fair feierten sie schließlich ihr Red-Carpet-Debüt. Anschließend folgte im August 2024 die Verlobung. Im März dieses Jahres gaben sich der "Fallout"-Star und die "Paradise"-Schauspielerin bei einer Zeremonie in Mexiko das Ja-Wort.

Schlechte Erfahrungen mit öffentlicher Beziehung

Theroux hielt seine Beziehung zu Bloom lange aus dem Rampenlicht heraus - bis er im Mai 2023 in einem Interview mit "Esquire" zum ersten Mal offen über seine Romanze sprach. Er erklärte im Interview, dass er seine Beziehungen lieber privat halte. "Nachdem ich eine öffentliche Beziehung hatte, macht es viel mehr Spaß, keine öffentliche Beziehung zu haben."

Mit dieser Äußerung nimmt er womöglich Bezug auf seine Zeit mit Jennifer Aniston (56). Nachdem die beiden 2011 ein Paar geworden waren, heirateten sie im August 2015 auf ihrem Anwesen in Bel Air. Im Jahr 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt.